Stand: 11.11.2024 14:30 Uhr Neue Express-Linie verbindet Häfen in Wilhelmshaven und China

Eine neue Schiffslinie verbindet den JadeWeserPort in Wilhelmshaven künftig direkt mit dem weltgrößten Hafen in Ningbo in China. Das hat die JadeWeserPort-Marketing GmbH mitgeteilt. Eine erste Abfahrt sei für Ende Dezember in Ningbo geplant. Das Containerschiff werde voraussichtlich am 24. Januar in Wilhelmshaven ankommen. Ab Mitte 2025 soll es dann einen beständigen Fahrplan zwischen den beiden Häfen geben. Mit der Linie solle eine schnelle Verbindung zwischen Asien und Nordeuropa sichergestellt werden, hieß es. Deshalb liefen die Containerschiffe auf ihrer Route keine weiteren Häfen an. Initiator der neuen Verbindung ist eine chinesische Logistik-Gruppe, die sich vor mehreren Monaten auf einer 33.000 Quadratmeter großen Fläche direkt am JadeWeserPort angesiedelt hat. Zusätzlich ist laut Marketing GmbH der Aufbau eines kontinuierlichen Transports per Bahn von Wilhelmshaven nach Budapest geplant.

