Stand: 25.09.2024 09:37 Uhr Nächtlicher Angriff in Oldenburg: Fünf Männer verletzt

In der Nacht auf Sonntag sind in der Oldenburger Innenstadt fünf Männer von einer größeren Gruppe angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei von Montag wurden die Opfer gegen 2.30 Uhr in der Langen Straße attackiert. Demnach schlugen und traten die Angreifer auf die Männer ein, bevor sie in verschiedene Richtungen flohen. Zwei Tatverdächtige konnten noch in der Nähe festgenommen werden. Details und Hintergründe des Angriffs kennen die Ermittler bisher nicht, erklärte die Polizei auf Nachfrage. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

