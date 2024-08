Nachhilfelehrer wegen Missbrauchs von Schülerinnen verurteilt Stand: 28.08.2024 19:32 Uhr Ein 59-jähriger Nachhilfelehrer ist wegen sexuellen Missbrauchs vom Landgericht Aurich zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Taten an zwei Schülerinnen ereigneten sich laut Anklage 2020.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit soll der Mann die damals 10 und 15 Jahre alten Schwestern in 26 Fällen sexuell belästigt und missbraucht haben. Dies sah die zuständige Kammer laut einer Gerichtssprecherin am Mittwoch als erwiesen an.

59-Jähriger bereits wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft

Die Anklage hatte dem 59-Jährigen vorgeworfen, die beiden Schwestern während des Nachhilfe-Unterrichts in Aurich unter anderem im Intimbereich angefasst, gestreichelt und sie auf die Wange geküsst zu haben. Danach hätten die Jugendlichen die Taten gemeldet, so das Gericht. Der Nachhilfelehrer wurde bereits 2019 wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Geldstrafe verurteilt und ist zudem wegen Beleidigung und Betrugs vorbestraft.

