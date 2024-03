Stand: 16.03.2024 12:12 Uhr Nachbarin ruft Feuerwehr: Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Eine aufmerksame Nachbarin hat bei einem Hausbrand in Hage (Landkreis Aurich) wohl Schlimmeres verhindert. Sie hatte in der Nacht zu Samstag ein lautes Piepen gehört und Menschen, die um Hilfe riefen. Die Nachbarin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Im Mehrfamilienhaus nebenan brannte der Keller, so ein Feuerwehrsprecher. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden von Polizei und Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht. Einer der Bewohner sei erst durch lautes Klopfen der Feuerwehrleute auf den Brand aufmerksam geworden, so der Sprecher. 97 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, soll nun ermittelt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min