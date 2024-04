Stand: 05.04.2024 09:49 Uhr Nachbar rettet Seniorenpaar aus brennender Wohnung

In Schiffdorf-Spaden (Landkreis Cuxhaven) hat ein Nachbar ein Seniorenpaar aus ihrer brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss gerettet. Der Nachbar aus dem Erdgeschoss half dem Paar dabei, ihr Appartment zu verlassen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, saßen die drei Personen laut Feuerwehr Schiffdorf bereits im verrauchten Treppenhaus. Anschließend sind der Nachbar und die zwei Senioren in umliegende Krankenhäuser gefahren worden, da sie Rauchgase eingeatmet hatten, so die Einsatzkräfte. Angaben zur Brandursache, zur Schadenshöhe und zum aktuellen Zustand der drei Personen kann die Feuerwehr nicht machen.

