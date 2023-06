Stand: 13.06.2023 08:36 Uhr Nach Unfall mit drei Toten auf B210: Prozess in Jever

Nach einem Lkw-Unfall im Oktober 2021 auf der Bundesstraße 210 in Jever (Landkreis Friesland) muss sich ein 58-jähriger Angeklagter wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Er soll mit seinem Pkw durch ein riskantes Überholmanöver den Unfall verursacht haben. Zwei Lkw waren darin verwickelt. Drei Menschen starben. Die Unfallopfer waren miteinander verwandt, die zwei Lkw-Fahrer waren Brüder. Die Beifahrer waren die Söhne des einen Fahrers. Einer der Söhne überlebte den Unfall. Der 20-jährige konnte sich am ersten Prozesstag nicht an den Unfall erinnern. Der 58-jährige Angeklagte machte keine Aussage, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Heute wird der Prozess vor dem Amtsgericht Jever fortgesetzt. Es sollen sechs Zeugen und zwei Sachverständige aussagen. Das Urteil soll am kommenden Montag gesprochen werden. Dem Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft.

