Stand: 16.05.2023 11:48 Uhr Nach Streit mit Ehefrau: Mann zündet eigenes Haus an

In Dorum (Landkreis Cuxhaven) hat ein 43-Jähriger am Sonntag sein eigenes Haus angezündet. Zuvor hatte es laut Polizei einen häuslichen Streit gegeben, bei dem der Mann seine Frau leicht verletzte. Im weiteren Verlauf habe der 43-Jährige mehrere Gegenstände im Haus mit Benzin übergossen und angezündet. Kurz darauf stand das gesamte Haus in Flammen, wie die Beamten am Dienstag weiter mitteilten. Die Ehefrau konnte das Haus zusammen mit ihren unverletzten Kindern verlassen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 300.000 Euro.

