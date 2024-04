Nach Schwertransporter-Unfall: A1 bei Dreieck Stuhr wieder frei Stand: 10.04.2024 13:25 Uhr Die A1 zwischen Bremen-Brinkum und dem Dreieck Stuhr ist nach einem Unfall mit einem Schwertransporter wieder freigegeben. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf mehr als 300 Meter.

Der betroffene Autobahn-Abschnitt war für mehrere Stunden gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Mittag an und beeinträchtigten in beiden Richtungen den Verkehr, es kam zu kilometerlangen Staus. In der Nacht zu Mittwoch hatte ein Militär-Schwertransporter auf der Fahrbahn Richtung in Hamburg einen Lastkraftwagen gerammt. Ein Auto und zwei weitere Sattelzüge wurden durch Fahrzeugteile beschädigt.

Führerhaus des Lkw wurde bei Unfall auf A1 abgerissen

Bei dem Militär-Schwertransporter war zuvor ein Reifen geplatzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Schwertransporter war daraufhin ins Schleudern geraten und seitlich mit dem Lastkraftwagen kollidiert. Das Führerhaus des Lkw wurde abgerissen und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Der 45-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Fahrer des Schwertransporters blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Rund 40 Rettungskräfte waren im Einsatz.



