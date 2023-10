Stand: 18.10.2023 09:00 Uhr Nach Messerattacke an Schule: 18-Jähriger vor Gericht

Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich seit heute ein 18-jähriger Schüler aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) wegen versuchten heimtückischen Mordes verantworten. Er soll Ende Mai 2023 einen 16-jährigen Mitschüler aus Großenkneten im Landkreis Oldenburg in der Schultoilette der Berufsbildenden Schule in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) mit einem Messer angegriffen haben. Dabei soll er sein Opfer im Nackenbereich schwer verletzt haben. Aufgrund einer elf Zentimeter tiefen Schnittwunde musste der 16 Jährige in ein künstliches Koma versetzt werden. Lehrer konnten den mutmaßlichen Täter damals so lange festhalten, bis die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen konnte. Der junge Mann könnte zum Tatzeitpunkt Ende Mai psychisch krank gewesen sein. Möglicherweise wird er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, sagt eine Gerichtssprecherin. Derzeit befinde er sich in Untersuchungshaft.

