Stand: 09.01.2025 08:23 Uhr Nach Mastbruch: Surfer aus Jadebusen gerettet

Ein Wassersportler ist am Mittwochnachmittag aus dem Jadebusen vor Wilhelmshaven gerettet worden. Dem Surfer war der Mast seines Boards auf Höhe des Fliegerdeichs rund 300 Meter vom Ufer entfernt gebrochen. Nach Angaben einer Stadtsprecherin hatte der Mann ein Handy bei sich. So habe er sich mit seinen am Ufer wartenden Bekannten in Verbindung setzen können. Diese wählten schließlich den Notruf. Innerhalb weniger Minuten waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber an der Einsatzstelle. Der Hubschrauber konnte den Surfer schnell orten. Rettungsboote nahmen ihn dann an Bord. Der Mann war unterkühlt, blieb aber unverletzt.

