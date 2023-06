Stand: 14.06.2023 11:00 Uhr Motorradunfall in Delmenhorst: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall sind der 21-jährige Fahrer aus Delmenhorst und seine 16-jährige Sozia aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt worden. Am Mittwoch kurz nach Mitternacht waren sie nach Polizeiangaben auf der Stedinger Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs, als der Fahrer beim Beschleunigen die Kontrolle über das Motorrad verlor. Beide stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu, waren nach Zeugenaussagen aber ansprechbar. Sie wurden an der Unfallstelle medizinisch betreut und dann mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2023 | 13:30 Uhr