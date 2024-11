Stand: 29.11.2024 08:38 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall - A1 gesperrt

Auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der 71-Jährige gegen 1.30 Uhr mit einem Pkw kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Lkw erfasst. Laut Polizei sollen an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Stuckenborstel und Posthausen noch weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Die dreispurige Autobahn wurde in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Das Motorrad wurde durch den Unfall komplett zerstört. Ein Gutachter ist vor Ort und soll den genauen Unfallhergang klären.

