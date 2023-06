Stand: 03.06.2023 12:20 Uhr Moorbrand in Friesoythe - 120 Feuerwehrleute im Einsatz

In der Nacht zu Samstag haben in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) rund drei Hektar Moor gebrannt. Ein Zeuge hatte den Moorbrand entdeckt und gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Rund 120 Feuerwehrleute waren demnach vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Für einen Überblick aus der Luft wurden Drohnen eingesetzt. Am frühen Morgen war das Feuer den Angaben zufolge gelöscht.

