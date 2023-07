Mitarbeitende von Amazon blockieren Zug am Bahnhof in Achim Stand: 20.07.2023 14:30 Uhr Am Bahnhof Achim (Landkreis Verden) sind am Mittwochnachmittag rund 200 Mitarbeitende von Amazon auf die Bahngleise gelaufen. Offenbar wollten sie einen abfahrenden Regionalzug nicht verpassen.

Laut Polizei kam die Menschenmenge aus den angrenzenden Büschen und blockierte den Regionalexpress, der gerade Richtung Bremen abfahren wollte. Der Lokführer konnte noch bremsen. Anschließend stiegen die etwa 200 Mitarbeitenden des Amazon-Logistikzentrums in Achim gemeinsam ein.

Werkbus kam verspätet am Bahnhof an

Normalerweise bringen Werkbusse die Mitarbeitenden pünktlich nach ihrer Schicht zum Bahnhof. Wegen einer Baustelle müssen sie aktuell aber einen Umweg fahren. Am Mittwoch kamen die Beschäftigten deshalb zu spät. Einige von ihnen liefen über die Gleise, und nicht wie vorgeschrieben durch eine Unterführung, um den Zug noch zu erwischen. Die anderen folgten. Der Plan, schnell ans Ziel zu kommen, ging jedoch nicht auf: Während der nächste Zug 23 Minuten später gefahren wäre, konnte der betroffene Regionalzug erst nach einer Stunde seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt seien bei elf Zügen Verspätungen von 249 Minuten entstanden, hieß es.

Probleme am Bahnhof schon in der Vergangenheit

In der Vergangenheit war es an dem Bahnhof bereits zu Problemen gekommen, weil der Zug durch die einsteigenden Mitarbeitenden zu voll wurde. Deshalb wurden längere Züge oder längere Bahnsteige gefordert. Ein Sprecher von Amazon teilte dem NDR in Niedersachsen auf Anfrage mit, das Unternehmen werde alles in seiner Macht stehende tun, damit so etwas künftig nicht mehr vorkomme. Ein solches Verhalten werde vom Unternehmen nicht toleriert. Vom Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen, der für die Busse vom Logistikzentrum zum Bahnhof zuständig ist, hieß es, es werde an einer Lösung gearbeitet. Die Bundespolizei kündigte außerdem an, am Donnerstag mit mehr Personal am Bahnhof zu stehen, um einen weiteren Vorfall zu verhindern.

Gegen Mitarbeitende wird ermittelt

Wie die Polizei mitteilte, flohen einige der Personen aus dem Zug, als die Einsatzkräfte eintrafen. Durch Zeugen konnten mehrere Beteiligte identifiziert werden. Gegen sie werde nun ermittelt, es drohen Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Bremen unter Telefon (0421) 16299-7777 zu melden.

