Stand: 01.06.2023 11:00 Uhr Mit Nacktfoto erpresst: Prozess gegen Mann aus Vechta beginnt

Vor dem Amtsgericht Vechta muss sich ein Mann verantworten, der einen Kollegen mit einem Nacktfoto erpresst haben soll. Dazu nutzte der Angeklagte aus Vechta ein gefälschtes Internetprofil. So soll er sich Ende 2021 auf der Internetseite "Knuddels“ als eine 18-jährige Frau ausgegeben haben. Mit diesem Fake-Profil soll er seinen Arbeitskollegen angeschrieben haben. Er brachte ihn dazu, ein Nacktbild von sich zu verschicken. Anschließend erpresste er laut Anklage den Arbeitskollegen mit dem Foto, so ein Sprecher des Amtsgerichts. Demnach soll der Angeklagte von dem Geschädigten zweimal jeweils 1.000 Euro erhalten haben. Als er weitere 1.000 Euro gefordert habe, zeigte der Geschädigte den Vorgang bei der Polizei an.

