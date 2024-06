Stand: 19.06.2024 09:13 Uhr Mit Messer und Metallstange: Männer überfallen erneut Kiosk

Der Kiosk im Oldenburger Stadtteil Eversten ist am Dienstagabend bereits zum vierten Mal innerhalb der letzten Monate überfallen worden. Zwei unbekannte Täter bedrohten den Kiosk-Mitarbeiter laut Polizei zunächst mit einem Messer und einer Metallstange. Einer der beiden griff dann in die Kasse und erbeutete wenige Hundert Euro Bargeld. Die Täter sind auf der Flucht. Eine Suche per Hubschrauber war am Abend erfolglos verlaufen. Bei der Fahnung nach den Kioskräubern hofft die Polizei in Oldenburg auf Hinweise aus der Bevölkerung. Einer der Täter soll einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Boss" und der zweite Täter gelbe Handschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0441) 79 04 115 zu melden.

