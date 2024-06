Stand: 27.06.2024 09:13 Uhr Mit Messer bedroht: Unbekannte überfallen Kiosk in Oldenburg

Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Oldenburg einen Kiosk im Stadtteil Eversten überfallen. Laut Polizeiangaben gingen die beiden maskierten Männer gegen 20:30 Uhr in den Kiosk und bedrohten den Verkäufer mit einem Messer und einer Schere. Sie forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben. Zusätzlich hätten sie Rubbellose und Zigaretten gestohlen. Mit der Beute flüchteten sie dann zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt melden.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Regional Oldenburg | 27.06.2024 | 08:30 Uhr