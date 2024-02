Stand: 11.02.2024 13:22 Uhr Mit Auto gegen Baum: 20-Jähriger stirbt bei Unfall in Großefehn

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall in Großefehn (Landkreis Aurich) gestorben. Laut Polizei kam der 20-jährige Fahrer in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät - er starb noch am Unfallort.

