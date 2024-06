Stand: 26.06.2024 08:07 Uhr Millionenprojekt: Untere Wümme soll ökologisch verbessert werden

Die Untere Wümme in Bremen und Niedersachsen soll für rund 7,7 Millionen Euro ökologisch verbessert werden. Der Großteil des Geldes kommt aus Bundesmitteln. Wie das niedersächsische Umweltministerium mitteilt, sollen der Fluss und seine Ufer auf fast 19 Kilometern renaturiert werden. Wegen der starken Strömung fehlen an dem Gewässer typische Wasser- und Uferpflanzen. Die geplanten strömungsberuhigten Flachgewässer seien daher von großer Bedeutung für eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt, sagte Projektleiter Gunnar Oertel. Insgesamt soll so in den kommenden sieben Jahren ein 350 Hektar großes Naturschutzgebiet entstehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.06.2024 | 07:30 Uhr