Meyer Werft: "Silver Nova" wird Montag zur Nordsee überführt Stand: 02.06.2023 13:37 Uhr Die "Silver Nova", das neue Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, wird am Montag überführt. Dafür wird die Ems aufgestaut.

Seit Ende April liegt das Schiff im Hafenbecken zum Endausbau. Wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) auf ihrer Internetseite schreibt, wird das Emssperrwerk bei Gandersum (Landkreis Leer) um 1.40 Uhr geschlossen, um den Wasserstand der Ems entsprechend zu erhöhen.

"Silver Nova" soll um 5 Uhr in Papenburg starten

Der WSV zufolge wird die Aufhebung des Staus wohl am Montagnachmittag um 14.15 Uhr abgeschlossen sein. Die Überführung der "Silver Nova" beginnt der Behörde nach um 5 Uhr in Papenburg. Der Ozeanriese wird die Jann-Berghaus-Brücke in Leer um 10 Uhr und das Emssperrwerk aller Voraussicht nach um 14.15 Uhr passieren.

