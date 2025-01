Stand: 17.01.2025 11:14 Uhr Meyer Werft: Aufsichtsrat tritt erstmals zusammen

Erstmals in der Geschichte der Papenburger Meyer Werft gibt es ab heute einen Aufsichtsrat. Er komme am Nachmittag in einer Videokonferenz zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, sagte Andreas Hensen, Betriebsratsvorsitzender der Meyer Werft, dem NDR in Niedersachsen. In dem Kontrollgremium sitzen unter anderem Vertretende von Bund und Land, die zur Rettung der Werft mit 80 Prozent eingestiegen sind. Niedersachsen entsendet Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Auch Vertretende der Werft und der IG Metall sind im Aufsichtsrat vertreten. Bei einem zweiten Treffen Ende des Monats soll es nach NDR Informationen schon um heikle Themen gehen: Unter anderem sollen 340 Mitarbeitende die Werft über ein Freiwilligenprogramm verlassen, 180 haben dem schon zugestimmt.

