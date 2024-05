Stand: 21.05.2024 12:34 Uhr Messerstiche, Schüsse und Autoattacke: Polizei Bremen ermittelt

Bei einer Auseinandersetzung im Bremer Stadtteil Hemelingen ist ein 28-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Mann soll laut Zeugenaussagen am Sonntagabend in einem Grillrestaurant mit einem 38 Jahre alten Mann in Streit geraten sein, so die Polizei. Dabei habe der 38-Jährige auf den 28-Jährigen eingestochen. Der verletzte Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden und musste notoperiert werden. Der 38-Jährige sei mit einem Auto geflüchtet. Ein Unbekannter soll laut Polizei anschließend auf das wegfahrende Fahrzeug geschossen haben. Etwa eine halbe Stunde später sei der mutmaßliche Messerstecher dann an einer Tankstelle angefahren worden. Dabei sei er frontal getroffen worden und gegen die Glastür der Tankstelle geprallt. Der Eingangsbereich wurde demnach stark beschädigt. Der 36-Jährige sei mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der unbekannte Fahrer flüchtete. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen, unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

