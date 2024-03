Stand: 13.03.2024 11:32 Uhr Messerangriff in der Firma: Blutiger Streit unter Kollegen?

In einer Firma in Löningen (Landkreis Cloppenburg) soll ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag einen 39-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei vermutet als Hintergrund einen "beruflichen Kontext", ohne weitere Details zu nennen. Der 39-Jährige sei schwer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Nach dem 28-jährigen Tatverdächtigen wurde zunächst gefahndet. Er sei aber wenig später festgenommen worden. Die Polizei wies damit Berichte in den sozialen Medien zurück, wonach der Mann weiter auf der Flucht sei. Der 28-Jährige stehe auch im Verdacht, nach dem Messerangriff eine weitere Person in einer angrenzenden Gastronomie bedroht zu haben. Die Ermittlungen dauern an, so eine Sprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min