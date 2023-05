Stand: 17.05.2023 13:33 Uhr Mehrere mutige Kinder stoppen flüchtenden Taschendieb

Kinder und Jugendliche haben sich Polizeiangaben zufolge einem mutmaßlichen Taschendieb in Bremen in den Weg gestellt. Demnach hatte ein 19-jähriger Dieb einer 79-Jährigen am Montagnachmittag die Tasche gestohlen. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren bekamen den Vorfall mit und verfolgten den Tatverdächtigen. Laut Polizei versperrten sie ihm den Weg und forderten ihn auf, die Tasche wieder zurückzugeben. Das habe der 19-Jährige auch getan, so die Polizei. Anschließend sei er in eine Straßenbahn gestiegen, Einsatzkräfte stellten den Tatverdächtigen wenig später. Obwohl die Polizei das couragierte Verhalten der Kinder lobte, appellierte sie zugleich, sich niemals in Gefahr zu bringen. Häufig reiche es, sich Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung zu merken und sofort 110 zu wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2023 | 13:30 Uhr