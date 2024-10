Stand: 28.10.2024 13:16 Uhr Mehrere Verletzte: Müllwagen fährt gegen Baugerüst in Bremen

Ein Müllwagen ist am Montagmittag in der Bremer Innenstadt gegen ein Baugerüst in einer Baustelle gefahren. Laut Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Zwei Personen kamen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Ihr Gesundheitszustand ist demnach ungewiss. Wie es zu dem Unfall auf der Baustelle kommen konnte, ist unklar.

