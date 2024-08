Stand: 22.08.2024 12:21 Uhr Kinder in Schortens von Mann belästigt - Polizei sucht Zeugen

In Schortens (Landkreis Friesland) sind in der vergangenen Woche zwei Kinder und eine Jugendliche von einem fremden Mann angesprochen worden. Zweimal habe ein Unbekannter aus einem Auto heraus eine Mitfahrgelegenheit angeboten, teilte die Polizei mit. Einem Neunjährigen habe ein Mann auf einem Pedelec unbegrenzt Süßigkeiten und Computerspielen angeboten, wenn er mit zu ihm nach Hause komme. Alle drei Angesprochenen hätten richtig reagiert und seien nicht auf die Angebote eingegangen, so die Polizei. Von einem Kind wurde der verdächtige Mann als älter, mit Kinnbart und einem Ohrring im rechten Ohr beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04461) 98 49 30 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.08.2024 | 06:30 Uhr

