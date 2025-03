Stand: 22.03.2025 17:10 Uhr Mehrere Einbrüche in Firmentransporter in einer Nacht

In Delmenhorst sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sechs Firmentransporter aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entwendeten die Täter jeweils das in den Fahrzeugen befindliche Werkzeug. Da in einem Werkzeugkoffer ein kleines Ortungsgerät platziert gewesen sei, habe man den Koffer später in Essen (NRW) lokalisiert können. Auf richterlichen Beschluss sei der Transporter laut Polizei geöffnet worden. In dem Transporter sei eine Vielzahl von Werkzeugen und originalverpackten Kleidungsstücken aufgefunden worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 7.500 Euro. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.03.2025 | 06:00 Uhr