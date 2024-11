Stand: 15.11.2024 08:31 Uhr Mehr als elf Jahre Haft: Mann wegen Totschlags verurteilt

Das Landgericht Aurich hat am Donnerstag einen 52-jährigen Mann wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Januar bei einem Streit sein Opfer mit einem Messer attackiert und durch einen Stich ins Herz getötet hatte. Die Tat ereignete sich in der Wohnung des 34-jährigen Opfers in Weener (Landkreis Leer). Nach Angaben einer Gerichtssprecherin hatte der 52-Jährige die Tat bestritten. Er habe ausgesagt, dass ein anderer den Mann getötet habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2024 | 06:30 Uhr