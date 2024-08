Stand: 09.08.2024 08:38 Uhr Mehr Zuzüge als Wegzüge: Ostfriesische Inseln sind beliebt

Die Ostfriesischen Inseln sind als Wohnorte begehrt. Das geht aus Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik hervor. Alle Inseln registrierten demnach innerhalb der vergangenen zehn Jahre etwas mehr Neuankömmlinge als Wegziehende. Über die Jahre lasse sich in der Statistik ein Trend ausmachen: Auf größeren Inseln wie Borkum falle das Plus an Zuzügen etwas größer aus als auf kleineren Inseln wie Wangerooge. Neue Einwohnerinnen und Einwohner würden etwa auf Baltrum dringend gebraucht, sagte Inselbürgermeister Harm Olchers (parteilos). Nicht nur, um die Infrastruktur auf der Insel mit Feuerwehr, Kita, Schule oder Bäderbetrieb am Laufen zu halten. Auch für das Inselleben selbst seien neue Gesichter wichtig, erklärte Olchers. Baltrum etwa biete jede Menge Gemeinschaft - wer Gefallen daran habe, sei schnell dabei. Vor allem mangelnder Dauerwohnraum ist nach Angaben des Landesamtes auf den Inseln jedoch ein drängendes Problem.

