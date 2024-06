Matjestage in Emden: Matjeslauf und 40 Shantychöre Stand: 01.06.2024 20:00 Uhr Die Stadt Emden hat am Freitag und Samstag seine traditionellen Matjestage gefeiert. Die Veranstalter rechneten mit 180.000 Besucherinnen und Besuchern.

Laut den Veranstaltern ist das Interesse an dem Fest stetig gewachsen. Als Unterhaltungsprogramm sollten demnach rund 40 Shantychöre aus Norddeutschland und den Niederlanden auftreten. Am Samstag stand zudem der Matjeslauf an.

50 Probe-Esser haben Matjes getestet

Der angebotene Matjes wurde zuvor bei einem Testessen mit 50 Probe-Essern ausgewählt. "Der Fang kommt aus norwegischen Gewässern", sagte der Sprecher des Arbeitskreises Emder Matjestage, Frank Nowak. In Emden wurde er dann bei der Verarbeitung veredelt.

