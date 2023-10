Stand: 17.10.2023 11:51 Uhr Maskierter Räuber überfällt Spielothek in Wildeshausen

In Wildeshausen im Landkreis Oldenburg kam es am Montagabend in einer Spielothek zu einem schweren Raub. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zückte eine unbekannte, maskierte Person ein Messer und forderte eine Mitarbeiterin auf, Bargeld herauszugeben. Nach der Tat flüchtete der oder die Beschuldigte in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Person geben oder andere Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 10 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min