Stand: 21.12.2024 12:00 Uhr Maskierte greifen Gäste auf Party mit Baseballschlägern an

In Cappeln (Landkreis Cloppenburg) ist es in der Nacht zu Samstag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf einer Geburtstagsfeier gekommen. Laut Polizei drang eine Gruppe von sechs bis acht maskierten Personen in eine Scheune an der Hauptstraße ein, wo die Feier stattfand. Die Angreifer attackierten demnach mehrere Gäste mit Baseballschlägern - ein 18-Jähriger aus Cloppenburg sowie ein 24-Jähriger aus Garrel wurden schwer verletzt. Ein 18-Jähriger aus Garrel erlitt ebenfalls Verletzungen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Cloppenburg. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und konnte drei Tatverdächtige im Alter von 17, 18 und 19 Jahren in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der mögliche Hintergrund der Tat ist laut Polizei bisher unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min