Stand: 18.07.2024 15:25 Uhr Mann will Auto anzünden - Zeugen verhindern Brandstiftung

In Oyten im Landkreis Verden hat ein unbekannter Täter versucht, ein Auto anzuzünden. Wie die Polizei mitteilt, legte der Mann am frühen Donnerstagmorgen ein Tuch unter ein Auto und zündete dieses an. Danach flüchtete er. Zeugen beobachteten die Tat jedoch und löschten das Feuer rechtzeitig, bevor ein Schaden am Auto entstehen konnte. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und helle Kleidung getragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

