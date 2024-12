Stand: 18.12.2024 15:32 Uhr Mann verteilt verbotene Böller an Kinder - Polizei ermittelt

In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hat ein 33-jähriger Mann Kindern mutmaßlich illegale Böller gegeben. Das teilt die Polizei mit. Demnach riefen Zeugen die Polizei, weil zwei elf und zwölf Jahre alten Kinder in einer Parkanlage die lauten Knallkörper zündeten. Die Beamten fanden bei ihnen sechs illegale Böller der Kategorie F4. Laut Polizei dürfen diese nur von Volljährigen gezündet werden, die eine Erlaubnis dafür haben. Die Ermittler machten einen 33-Jährigen ausfindig, der im Verdacht steht, die Böller an die Kinder weitergegeben zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung fanden sie elf weitere illegale Böller der Kategorie F4. Der Mann verriet den Ermittlern allerdings nicht, woher die Feuerwerkskörper stammten. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

