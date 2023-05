Stand: 03.05.2023 19:32 Uhr Mann und Jugendlicher greifen Sanitäter in Bremerhaven an

In Bremerhaven haben ein 44-Jähriger und ein 17-Jähriger zwei Sanitäter attackiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren sie am Dienstagabend zu einem Einsatz gerufen worden. Als sie sich in der Wohnung um einen Menschen kümmerten, griff sie der 44-jährigen Mann unvermittelt an, wodurch ein Notfallsanitäter im Gesicht verletzt wurde. Zusammen mit dem Mann trat dann der Jugendliche auf die Rettungskräfte ein. Sie bedrohten und beleidigten die Helfer, woraufhin diese die Polizei riefen. Als die Beamten eintrafen, hörte der 44-Jährige nicht auf ihre Anweisungen und wurde schließlich zu Boden gebracht. Er kam in Gewahrsam. Die Beamten schrieben mehrere Strafanzeigen gegen ihn sowie den 17-Jährigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.05.2023 | 06:30 Uhr