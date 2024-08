Stand: 27.08.2024 09:16 Uhr Mann übersieht Stauende auf A31: Sechs Verletzte

Auf der Autobahn 31 bei Emden sind bei zwei Verkehrsunfällen insgesamt sechs Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Am späten Montagabend hatte laut Polizei ein 41-jähriger Fahrer eines Kleinbusses ein Stauende übersehen. Dadurch schob er vier Autos ineinander. Vier Personen wurden leicht verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einem Folgeunfall: Eine 32-Jährige übersah, dass vor ihr gebremst wurde. So fuhr sie in das Auto eines 35-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Alle Verletzten kamen laut Polizei in Krankenhäuser. Die sechs in die Unfälle verwickelten Autos mussten alle abgeschleppt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.08.2024 | 07:30 Uhr