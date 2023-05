Stand: 26.05.2023 12:09 Uhr Mann rollt Kühlschrank durch die Stadt - Polizei findet Drogen

Ein Fußgänger hat in Bremerhaven die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, als er am späten Donnerstagabend einen Kühlschrank auf einem Rollbrett über die Hafenstraße schob. Die Beamten überprüften seine Personalien und befragten ihn zu dem Kühlschrank. Der 39-Jährige erklärte, diesen von einer Frau geschenkt bekommen zu haben. Diese Aussage stellte sich laut Polizei nach ersten Ermittlungen als glaubhaft heraus. Und so war auch nicht der Kühlschrank der Grund, der dem Mann ein Strafverfahren einhandelte, sondern der Geruch, der von dem 39-Jährigen ausging: Die Polizisten stellten bei ihm Cannabis sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen machten sie keine Angaben zur Menge des gefundenen Cannabis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.05.2023 | 13:30 Uhr