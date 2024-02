Mann in Weener getötet: Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen Stand: 05.02.2024 13:41 Uhr Nach einer Gewalttat in Weener (Landkreis Leer) ruft die Polizei Zeugen auf, sich zu melden. Ende Januar war ein 37 Jahre alter Mann getötet worden. Ein Verdächtiger ist in Untersuchungshaft.

Bei den Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei Leer/Emden und der Staatsanwaltschaft Aurich "weitere tatrelevante Details zu klären". Sie bitten daher mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am 27. Januar am späten Nachmittag oder frühen Abend auffällige Personen und Gegenstände in Weener und Umgebung gesehen haben, sich zu melden.

VIDEO: 37-Jähriger in Weener gestorben: Mutmaßliches Tötungsdelikt (28.01.2024) (1 Min)

Hinweistelefon an zwei Tagen geschaltet

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer (0491) 97 690 404 entsprechende Hinweise entgegen. Das Hinweistelefon ist den Angaben zufolge am Montag bis 16 Uhr erreichbar und am Dienstag, 6. Februar, von 7 bis 17 Uhr.

37-Jähriger starb in seiner Wohnung

Am 27. Januar war der schwer verletzte 37-Jährige am frühen Abend in seiner Wohnung gefunden worden. Er starb noch vor Ort. Ein 51 Jahre alter Mann soll die Tat begangen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Was die Ermittler auf die Spur des Beschuldigten gebracht hat, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen Mann in Weener getötet: Verdächtiger in U-Haft Der 51-Jährige soll einen 37-Jährigen getötet haben. Tathergang, Motiv und Hintergründe sind weiter unbekannt. (30.01.2024) mehr