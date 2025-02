Schwanewede: Mann attackiert Familie mit Hammer - vier Verletzte Stand: 11.02.2025 14:38 Uhr In Schwanewede (Landkreis Osterholz) hat ein 56-Jähriger vier Menschen mit einem Hammer angegriffen. Der Tatverdächtige verletzte seine Eltern und Schwester sowie seine Lebensgefährtin schwer.

Der Angriff am Samstagnachmittag soll sich auf der Straße abgespielt haben, sagte am Sonntag eine Polizeisprecherin. Dort fanden die Einsatzkräfte der Sprecherin zufolge auch die Verletzten. Den Angaben zufolge gingen zuerst Notrufe wegen blutender Menschen ein. Später alarmierten Nachbarn und Passanten die Polizei, weil sie eine Person mit einem Hammer über eine Straße laufen gesehen hätten. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte stieg laut Polizei Rauch aus einem Haus auf, in das der Tatverdächtige geflüchtet war. Die Feuerwehr brachte den 56-Jährigen den Angaben zufolge ins Freie, ein Notarzt stellte seinen Tod fest. Die Todesursache sei unklar, so die Polizeisprecherin.

Hubschrauber bringt Verletzte in Klinik

Helfer brachten die verletzten Familienangehörigen, den 84-jährigen Vater, die 83-jährige Mutter, die 59-jährige Schwester und die 55-jährige Lebensgefährtin, mit Krankenwagen und einem Hubschrauber in Krankenhäuser. Die genauen Umstände der Tat sind der Polizei zufolge unklar. Die Schwerverletzten konnten zunächst nicht befragt werden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Haus.

