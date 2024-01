Stand: 25.01.2024 09:27 Uhr Mann droht und pöbelt - Pilot bricht Start bei Flug nach Lanzarote ab

In Bremen ist eine Passagiermaschine am Dienstagnachmittag wegen eines aggressiven Fluggastes auf der Startbahn wieder umgekehrt. Der Mann war nach Angaben der Bundespolizei bereits beim Boarding aufgefallen. In dem Flugzeug nach Lanzarote fing er demnach an, das Personal zu beleidigen und verbal zu bedrohen. Als sich die Maschine auf dem Weg zur Startbahn befand, löste der Mann seinen Anschnallgurt und wollte aufstehen. Der Pilot kehrte daraufhin zum Terminal zurück, wo die Bundespolizei auf den Fluggast wartete. Auch auf dem Weg zur Polizeiwache habe sich der Mann unkooperativ verhalten, teilten die Beamten mit. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Da die Maschine erst mit einstündiger Verspätung starten konnte, muss der Fluggast möglicherweise auch mit Regressforderungen in noch unbekannter Höhe rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.01.2024 | 13:30 Uhr