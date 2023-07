Stand: 20.07.2023 21:46 Uhr Mann bei Brand in Werkstatt in Weener schwer verletzt

In Weener (Landkreis Leer) ist am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer auf einem Betriebsgelände ausgebrochen, ein Mitarbeiter wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Werkstatt mit mehreren Hallen. Gegen 17 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei demnach alarmiert. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und einem Löschroboter. Im Verlauf der Löscharbeiten forderte die Feuerwehr weitere Unterstützung an. Die umliegenden Wohnhäuser konnte vor den Flammen geschützt werden. Der 35 Jahre alte Mitarbeiter erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Laut Polizei muss das Gebäude abgerissen werden, der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

