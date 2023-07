Stand: 16.07.2023 12:48 Uhr Männer wollen vollen Einkaufswagen aus Supermarkt stehlen

Vier Männer haben am Samstag versucht, einen Einkaufswagen voller Waren aus einem Supermarkt in Garrel (Landkreis Cloppenburg) zu stehlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Diebstahl verhindern und einen mutmaßlichen Täter festhalten. Den anderen drei Verdächtigen gelang laut Polizei die Flucht. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der Gesamtwert der Waren belief sich den Angaben zufolge auf rund 450 Euro.

