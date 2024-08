Stand: 09.08.2024 10:42 Uhr Luxusloft für Tauben: In Oldenburg schlafen Stadttauben edel

Das Wohnungsbauunternehmen GSG Oldenburg hat auf einem firmeneigenen Gebäude in Kreyenbrück ein Loft für Stadttauben errichtet. Es bietet Platz für bis zu 70 Tauben. Die Tiere werden dort mit Wasser und Futter versorgt und verbringen den Großteil des Tages in diesem Unterschlupf. Ziel des Projekts ist es, die Verschmutzung von Balkonen und Fassaden durch Taubenkot zu reduzieren, wie das Unternehmen mitteilt. Um die Population der Tauben auf humane Weise einzudämmen, werden die Eier in den Nestern durch Attrappen ersetzt. Durch diese Maßnahmen würden sowohl die Sauberkeit der Wohnanlagen als auch das Wohl der Tiere nachhaltig gefördert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere