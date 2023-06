Stand: 09.06.2023 12:10 Uhr Erster betreuter Taubenschlag in Braunschweig eröffnet

In der Martinikiche in Braunschweig ist am Donnerstag der erste betreute Taubenschlag für Stadttauben eröffnet worden. Es ist der erste von insgesamt vier geplanten städtischen Standorten in der Stadt. Gemeinsam haben Stadtverwaltung, Handwerksfirmen, der städtische Bauhof sowie die Ehrenamtlichen des Vereins "Stadttiere Braunschweig" den Dachboden der Kirche in einen Taubenschlag verwandelt. Dieser werde täglich gereinigt, biete Platz für 250 Tauben und 117 Brutplätze. Um die Population der Tiere kontrollieren und vor allem verkleinern zu können, werden die gelegten Eier gegen Kunststoffeier getauscht. Ab 2019 hatte der Verein das Projekt mit einem Modelltaubenschlag geprobt. Die Beschwerden aus der Bevölkerung wegen der Verunreinigung der Fußwege und Geruchsbelästigung sind laut des Vereins mittlerweile auf null zurückgegangen.

VIDEO: Braunschweig weiht ersten betreuten Stadttaubenschlag ein (08.06.2023) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.06.2023 | 19:30 Uhr