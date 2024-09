Stand: 10.09.2024 13:08 Uhr "Love Scamming" auf Borkum: Frau zeigt mutmaßlichen Betrüger an

Auf Borkum hat eine 65-Jährige einen mutmaßlichen Betrüger angezeigt. Der angeblich junge Mann habe die Frau durch sogenanntes Love Scamming betrügen wollen, so die Polizei. Die beiden hatten sich zuvor über eine Internetplattform kennengelernt. Laut Polizei gab der Mann sich als Soldat aus und erzählte der 65-Jährigen, er sei im Irak stationiert, habe einen Sohn in den USA und wolle das Land verlassen. Als der mutmaßliche Betrüger nach Geld fragte, wurde die Frau misstrauisch: Er bat sie, Geschenkkarten im Wert von 2.500 Euro für ihn zu kaufen. Daraufhin wandte sich die Borkumerin an die Polizei und zeigte den mutmaßlichen Betrüger an. Beim "Love Scamming" arbeiten Betrüger mit falschen Identitäten und Fotos - und bauen gezielt virtuelle Beziehungen zu ihren Opfern auf. Meist fordern sie dann Geld.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min