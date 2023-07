Stand: 08.07.2023 12:54 Uhr Löschfahrzeug und Rettungswagen kollidieren bei Einsatzfahrt

Am Freitagabend ist es in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Löschfahrzeug und einem Rettungswagen gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren beide Fahrzeuge mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu Einsätzen. Das Löschfahrzeug fuhr den Angaben zufolge auf der Donnerschweer Straße stadteinwärts, während der Rettungswagen die Kranbergstraße in Richtung Wehdestraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann laut Polizei zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer seien dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der Kreuzungsbereich für die Unfallaufnahme gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

