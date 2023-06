Stand: 17.06.2023 13:40 Uhr Lkw mit fast 6.000 Hühnern kippt in Ganderkesee um

Am Samstag ist ein Lastwagen mit rund 6.000 Hühnern in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) umgekippt. Nach Angaben der Polizei war das Sattelzuggespann in einer Kurve mit einer Achse in den Graben geraten. Das Fahrzeug kippte auf die rechte Seite. Der 55-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Tierarzt wurde verständigt, um die Tiere in Augenschein zu nehmen. Zahlreiche Hühner wurden demnach notgeschlachtet.

