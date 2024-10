Stand: 22.10.2024 08:01 Uhr Lkw-Gespann im Landkreis Diepholz umgekippt: L776 gesperrt

Nach einem Unfall im Landkreis Diepholz ist die Landesstraße 776 zwischen Helldiek und Groß Hollwedel in beiden Richtungen voll gesperrt. Laut Polizei war am frühen Dienstagmorgen ein Tiertransporter aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Verletzt wurde niemand. Das Gespann sei zum Unfallzeitpunkt unbeladen gewesen. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis zum Dienstagvormittag voll gesperrt, so die Polizei. Der Verkehr wird über die Bundesstraße 51 umgeleitet.

