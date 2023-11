Stand: 30.11.2023 10:19 Uhr Leuchtturmwärter für Leuchtfeuer am Hafen von Dorum gesucht

Für das Leuchtfeuer Obereversand an der Hafeneinfahrt des Kutterhafens von Dorum-Neufeld (Landkreis Cuxhaven) werden neue Leuchtturmwärter gesucht. Der Fördervereinsvorsitzende Thomas Bahr will den Kreis der ehrenamtlichen Helfer deutlich erweitern, weil die Öffnungszeiten für Besucher des Leuchtturms ausgedehnt werden sollen. Derzeit ist der Turm wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Kurverwaltung Wurster Nordseeküste hofft aber, dass die neuen Fenster in dem Turm rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtsferien eingebaut sind. Wer als ehrenamtlicher Leuchtturmwärter beim Förderverein mitmachen möchte, erreicht den Vorsitzenden Thomas Bahr unter der Mobilnummer (0151) 10 77 25 15.

