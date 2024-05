Stand: 23.05.2024 12:38 Uhr Leuchtturm-Fans treffen sich in Wilhelmshaven

Leuchtturmfans aus ganz Deutschland und den Niederlanden kommen zum Wochenende nach Wilhelmshaven. Das teilt Manfred Benhof von der Interessengemeinschaft Seezeichen e.V. (IGSZ) mit. Die Vereinsmitglieder arbeiten eng mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zusammen. In Wilhelmshaven besuchen sie unter anderem den Tonnenhof, wo Seezeichen gereinigt und gewartet werden, und sie besteigen den Voslapper Leuchtturm. Außerdem ist ein Besuch auf dem frisch restaurierten Feuerschiff "Wilhelmshaven" auf der Jade Werft vorgesehen. Über die Leuchtfeuer an der Jade wird Manfred Benhof am Samstag ab 14 Uhr einen Vortrag im Küstenmuseum halten. Dieser und weitere Vorträge sind öffentlich.

